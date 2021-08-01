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Крупный природный пожар в Оренбурге тушат более ста спасателей

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:39
Происшествия
Крупный природный пожар в Оренбурге тушат более ста спасателей
Невские Новости  /  Валерия Петрик

Оренбург, 1 августа. Огонь вспыхнул в районе СНТ «Урал» Протопоповской рощи Оренбурга. К тушению пожара привлечены 103 человека и 35 единиц техники.

По предварительным данным, загорелась сухая трава и валежники. Ситуация с пожаром находится под контролем — угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На месте пожара развернут оперативный штаб. К ликвидации возгорания также привлечена авиация и дополнительная техника для подвоза воды.

На месте ЧП находятся региональные власти — первый вице-губернатор Сергей Балыкин, глава минприроды Александр Самбурский и и. о. начальника Главного управления МЧС России Сергей Коротков.

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