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Мошенники обманули жителя Оренбурга на 74 тыс. рублей при продаже леса
Происшествия
Мошенники обманули жителя Оренбурга на 74 тыс. рублей при продаже леса
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 1 августа. СК возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств при покупке древесины в Интернете.

Жертвой мошенников стал 45-летний житель города. Он обнаружил объявление о продаже восьми кубов леса на одном из онлайн-сайтов и позвонил на указанный там номер телефона. Горожанин договорился с продавцом и внес предоплату в размере 74 666 рублей.

После перевода средств объявление с сайта пропало, а мужчина остался без древесины. Пострадавший понял, что стал жертвой аферистов и обратился в правоохранительные органы. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до двух лет. Ведется поиск злоумышленника.

Житель Твери перечислил 1,7 млн рублей на 28 счетов аферистов. Он поверил лжесотруднику банка.

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мошенники интернет обман
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