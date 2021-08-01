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Трактор сбил мужчину на электросамокате в Оренбурге
Происшествия
Трактор сбил мужчину на электросамокате в Оренбурге
Невские Новости

Оренбург, 1 августа. Авария произошла на проспекте Победы. В столкновении с трактором пострадал владелец электросамоката.

По предварительным данным, трактор врезался в электросамокат. Мужчину с травмой головы госпитализировали, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области. В настоящее время правоохранители проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Жительница Челябинска серьезно пострадала в ДТП с электросамокатом. На предполагаемого виновника аварии полицейские составили три административных протокола, сообщало URA.RU.

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