Трактор сбил мужчину на электросамокате в Оренбурге

Оренбург, 1 августа. Авария произошла на проспекте Победы. В столкновении с трактором пострадал владелец электросамоката.

По предварительным данным, трактор врезался в электросамокат. Мужчину с травмой головы госпитализировали, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области. В настоящее время правоохранители проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Жительница Челябинска серьезно пострадала в ДТП с электросамокатом. На предполагаемого виновника аварии полицейские составили три административных протокола, сообщало URA.RU.