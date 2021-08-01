Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев

Оренбург, 1 августа. Сразу два трагических случая произошли под Оренбургом в последний день июля. За сутки были вытащены тела двух утонувших в реке Урал людей.

Первый случай произошел недалеко о поселка Новоказачий. Тело утопленника вытаскивали очевидцы. В этот же день водолазы извлекли из Урала еще один труп 43-летнего мужчины. Трагедия произошла возле села Нежинка Оренбургской области.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины произошедшего. В МЧС России по Оренбургской области предполагают, что увеличение количества происшествий на воде спровоцировано вновь наступившей жарой. Также спасатели напоминают о правилах поведения на воде и призывают купаться только на специально оборудованных пляжах.

Пожилая петербурженка утонула в Балтийском море в Зеленоградске. СК проводит проверку.