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Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев
Происшествия
Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев
Из личного архива Кирилла Фронюка

Оренбург, 1 августа. Сразу два трагических случая произошли под Оренбургом в последний день июля. За сутки были вытащены тела двух утонувших в реке Урал людей.

Первый случай произошел недалеко о поселка Новоказачий. Тело утопленника вытаскивали очевидцы. В этот же день водолазы извлекли из Урала еще один труп 43-летнего мужчины. Трагедия произошла возле села Нежинка Оренбургской области.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины произошедшего. В МЧС России по Оренбургской области предполагают, что увеличение количества происшествий на воде спровоцировано вновь наступившей жарой. Также спасатели напоминают о правилах поведения на воде и призывают купаться только на специально оборудованных пляжах.

Пожилая петербурженка утонула в Балтийском море в Зеленоградске. СК проводит проверку.

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