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Жителя Орска приговорили к исправительным работам за реабилитацию нацизма

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:14
Происшествия
Жителя Орска приговорили к исправительным работам за реабилитацию нацизма
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Оренбург, 30 июля. Суд города Орска приговорил местного жителя к одному году исправительных работ по делу о реабилитации нацизма.

Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). Согласно материалам дела, в апреле текущего года осужденный при помощи приложения одной из социальных сетей отправил в «Банк Памяти» заявку с фотографией лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера для ее дальнейшего использования в онлайн-акции «Бессмертный полк».

Специалисты при расследовании уголовного дела провели портретную судебную экспертизу и изучили компьютер тогда еще подозреваемого. Также были получены показания свидетелей, в том числе представителей научного сообщества, историков, архивистов, представителей общественных организаций. В итоге была доказана причастность фигуранта уголовного дела. Сам обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном.

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гитлер оренбургская область реабилитация нацизма
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