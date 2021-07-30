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Пожарные спасли из огня 13 человек в Орске
Общество
Пожарные спасли из огня 13 человек в Орске
10.mchs.gov.ru

Оренбург, 30 июля. Во время пожара в жилом многоквартирном доме эвакуировали 13 человек, в том числе одного ребенка. Инцидент произошел на улице Станиславского.

Пожарные прибыли на место происшествия, когда огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели помогли эвакуировать 13 жителей дома, где произошло возгорание. За медицинской помощью никто не обращался. В тушении принимали участие 15 сотрудников от министерства по чрезвычайным ситуациям и четыре единицы спецтехники.

Ночью в девятиэтажном жилом доме на Глушковской улице в Барнауле произошло возгорание, сообщал ФАН. Пожарные спасли 25 человек, 10 из которых — дети.

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