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Оренбургский суд запретил отцу встречать Новый год с детьми
Происшествия
Оренбургский суд запретил отцу встречать Новый год с детьми
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Оренбург, 29 июля. Мужчина требовал, чтобы ему разрешили видеть детей без обязательного присутствия их матери, а также отмечать с ними Новый год.

Житель Оренбурга подал иск в адрес своей бывшей супруги. Он попросил разрешить ему забирать к себе детей на выходные и на пять новогодних дней. Однако Ленинский районный суд города разрешил общаться мужчине с детьми только в присутствии матери, пишет Orenday.ru.

Дети появились у мужчины в браке в 2018 и 2019 годах, однако после развода с супругой он не смог договориться с ней о порядке общения с ними. Малолетние живут с матерью. По мнению женщины, малыши очень привязаны к ней. Она потребовала, чтобы встречи несовершеннолетних с отцом происходили в ее присутствии.

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