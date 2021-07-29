Оренбургский суд запретил отцу встречать Новый год с детьми

Оренбург, 29 июля. Мужчина требовал, чтобы ему разрешили видеть детей без обязательного присутствия их матери, а также отмечать с ними Новый год.

Житель Оренбурга подал иск в адрес своей бывшей супруги. Он попросил разрешить ему забирать к себе детей на выходные и на пять новогодних дней. Однако Ленинский районный суд города разрешил общаться мужчине с детьми только в присутствии матери, пишет Orenday.ru.

Дети появились у мужчины в браке в 2018 и 2019 годах, однако после развода с супругой он не смог договориться с ней о порядке общения с ними. Малолетние живут с матерью. По мнению женщины, малыши очень привязаны к ней. Она потребовала, чтобы встречи несовершеннолетних с отцом происходили в ее присутствии.