Школьница погибла в Оренбургской области после селфи на крыше поезда

Оренбург, 26 июля. Девочка-подросток погибла в Оренбургской области после селфи на крыше поезда. Школьница и две ее подруги забрались на вагон-цистерну, где их ударило электрическим током.

Несовершеннолетние были доставлены в больницу с многочисленными ожогами. Самая младшая из любительниц экстремальных снимков получила 80 % поражения кожного покрова и скончалась, сообщает источник в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно предварительной версии следствия, девочки дотронулись до проводов и получили серьезные электротравмы. У двух других школьниц было диагностировано от 30 до 40 % поражения кожного покрова. Подростки находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшем смерть человека. Выясняются все обстоятельства и детали случившегося.

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