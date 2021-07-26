Житель Орска оказался на скамье подсудимых за реабилитацию нацизма

Орск, 26 июля. Житель Орска предстал перед судом за реабилитацию нацизма. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Оренбургский областной суд приступил к рассмотрению материалов резонансного дела. Орчанину вместе с подельниками вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), сообщает портал orenday.ru.

В числе фигурантов дела вместе с жителем Орска оказались жители других российских регионов и граждане Украины. Следствие установило, что 32-летний подсудимый через одну из социальных сетей отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию нацистского вождя Адольфа Гитлера. Это изображение могло в дальнейшем попасть в онлайн-трансляцию «Бессмертного полка». Правоохранители отмечают, что наказание по такой статье — прецедент для Оренбургской области.

Ранее житель Ставрополья стал фигурантом дела по аналогичной статье. Поводом для возбуждения производства стали хвалебные комментарии в адрес нациста в одной из социальных сетей.