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Оренбуржцы предстанут перед судом за кражу строительных материалов
Происшествия
Оренбуржцы предстанут перед судом за кражу строительных материалов
pixabay.com  /  Paul Brennan

Оренбург, 22 июля. Жители Оренбурга сорвали ремонт, похитив тележки, батареи и трубы. Теперь им грозит тюремный срок.

Два похожих друг на друга инцидента произошли в Оренбургской области, сообщает портал Orenday. В Орске у 45-летнего местного жителя неизвестные украли строительные тележки и чугунные батареи. Преступником оказался 31-летний орчанин. Похищенное злоумышленник сдал в скупку металла, а вырученные деньги уже потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Часть украденных вещей удалось вернуть собственнику.

В Ясненском городском округе у жителя поселка Кумак похитили металлические трубы. Прибывшие на место сотрудники полиции с собаками задержали злоумышленника по горячим следам. Преступником оказался 45-летний местный житель. Безработный мужчина уже был ранее судим за кражу. Украденное он также продал, а на полученные деньги купил продукты питания. Сейчас похищенное уже изъято и возвращено владельцу. В отношении обоих мужчин заведены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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кража уголовное дело следствие тюремный срок
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