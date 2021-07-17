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Житель Оренбургской области избил знакомого заостренной доской
Происшествия
Житель Оренбургской области избил знакомого заостренной доской
pixabay.com  /  maraisea

Оренбург, 17 июля. Рецидивист из Домбаровского района после ссоры чуть до смерти не забил своего товарища заостренной доской. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Двое знакомых в ходе общения начали ссориться. Один из них, 53-летний мужчина с судимостью, схватил в руки заостренный кусок деревянной доски и начал избивать своего собеседника. Помимо тяжелых ударов, он грозился убить обидчика.

Пострадавший от рук товарища вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Правоохранители зафиксировали полученные мужчиной колотые раны, что свидетельствовало о причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Жительница Пензы была задержана по подозрению в избиении пенсионерки, сообщал сайт 360tv.ru. Выяснилось, что 35-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и на этом фоне вступила в конфликт со своей бабушкой.

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ссора избиение насилие
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