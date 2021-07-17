Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

Оренбург, 17 июля. Столкновение грузовика и легковушки под Оренбургом обернулось гибелью четырех человек. Одним из погибших оказался ребенок.

Трагедия произошла в Новосергиевском районе Оренбургской области, где грузовой автомобиль DAF и легковая машина Lada Granta не поделили проезжую часть. Кроме четырех погибших в дорожном инциденте неподалеку от села Покровка, еще несколько человек пострадали и были госпитализированы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Для ликвидации последствий смертельного ДТП был привлечен личный состав местной пожарной части. Сотрудники экстренного подразделения помогли деблокировать людей из покореженных автомобилей. На месте происшествия работают все службы, в том числе психологи.

Ранее под Ростовом-на-Дону произошла авария, в результате которой погиб человек. Участниками ДТП стали Lada Largus и грузовик DAF.