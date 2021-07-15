«Двуногий зверь» набросился на машину девушки под Оренбургом

Оренбург, 15 июля. Гайский городской суд вынес приговор мужчине за хулиганство в отношении женщины-водителя. Злоумышленник получил год исправительной колонии строгого режима.

Следователи установили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбежал на трассу, перегородив дорогу легковому автомобилю. Девушка резко затормозила.

После неадекватный мужчина начал рычать и, не произнося ни слова, запрыгнул на капот. Он стал бить кулаками по лобовому стеклу до тех пор, пока не разбил его.

Позже хулиган слез с машины, и автомобилистка нажала на газ. Напоследок злоумышленник ударил ногой по багажнику ее автомобиля. Общий ущерб, нанесенный «двуногим зверем», составил более 10 тысяч рублей, сообщает издание Orenday.

В суде обвиняемый частично признал вину. По его словам, он не хулиганил, а просто замерз, и хотел, чтобы его кто-то подвез.