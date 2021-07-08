Пожарные спасли из полыхающей девятиэтажки в Орске 10 человек

Оренбург, 8 июля. Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир. Благодаря слаженной работе пожарных никто из жильцов не пострадал.

Возгорание произошло в многоквартирном доме 71 на Орском проспекте. На место происшествия были направлены члены пожарно-спасательного отряда, а также сотрудники МЧС России.

По прибытии специалистов выяснилось, что загорелся балкон квартиры, расположенной на пятом этаже. В ходе спецоперации было эвакуировано 10 человек, включая троих детей. Спасатели успешно ликвидировали возгорание, в результате которого никто не пострадал.

Более 30 человек эвакуировали при пожаре в одной из квартир Подольска, сообщал портал РИАМО. Никто из жильцов не пострадал.