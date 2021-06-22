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Вакцинацию от COVID-19 объявили обязательной для ряда жителей Оренбургской области

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:49
Общество
Вакцинацию от COVID-19 объявили обязательной для ряда жителей Оренбургской области
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Оренбург, 22 июня. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил некоторым жителям региона пройти вакцинацию от коронавируса в обязательном порядке.

Согласно поручению Паслера, сотрудникам министерств и муниципалитетов Оренбургской области предстоит непременно сделать прививку от COVID-19. Таким примером представители органов власти смогут вдохновить на подобный шаг других жителей региона, объяснил губернатор свое решение.

Власти некоторых регионов РФ начали постепенно снимать ограничительные меры в связи с благоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. Массовая вакцинация позволит сохранить положительную динамику и избежать введения новых мер, подчеркнул Паслер.

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вакцинация оренбургская область паслер коронавирус
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