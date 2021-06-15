Уроженца Таджикистана осудили за попытку дать взятку в Оренбурге

Оренбург, 15 июня. Мужчина ехал за рулем автомобиля без водительских прав, когда его остановили сотрудники ДПС. Тогда он предпринял неудачную попытку откупиться, предложив сотруднику 1000 рублей.

Сотрудник ДПС от взятки отказался. Инцидент произошел в апреле текущего года. После этого в отношении мужчины было начато производство.

Мировой судья судебного участка №3 Ленинского района признал гражданина Республики Таджикистан виновным в покушение на мелкое взяточничество, сообщает Orenday.ru. За попытку откупиться от правоохранителей мужчину приговорили к штрафу в размере 20 тыс. рублей.