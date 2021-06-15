Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 19:14
19:12
Общество
Американские ученые объяснили, кто может заболеть коронавирусом повторно
19:10
Шоу-бизнес
Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
19:10
Весь мир
Танзания готовится к внедрению биткоина в качестве платежного средства
19:10
Общество
Россияне со всех уголков страны примут участие в «ПряхаФесте» во Владимире
19:09
Политика
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
19:07
Политика
Байден заявил, что «всегда готов» к переговорам с Путиным
19:07
Евро 2020
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу
19:07
Весь мир
В Суринаме установлен рекорд смертности от COVID-19
19:06
Общество
Организаторы «Алых парусов» раскрыли подробности праздника выпускников
19:06
Происшествия
СК выясняет обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве
Все новости

Уроженца Таджикистана осудили за попытку дать взятку в Оренбурге

Происшествия
Уроженца Таджикистана осудили за попытку дать взятку в Оренбурге
pixabay.com  /  Arek Socha

Оренбург, 15 июня. Мужчина ехал за рулем автомобиля без водительских прав, когда его остановили сотрудники ДПС. Тогда он предпринял неудачную попытку откупиться, предложив сотруднику 1000 рублей.

Сотрудник ДПС от взятки отказался. Инцидент произошел в апреле текущего года. После этого в отношении мужчины было начато производство.

Мировой судья судебного участка №3 Ленинского района признал гражданина Республики Таджикистан виновным в покушение на мелкое взяточничество, сообщает Orenday.ru. За попытку откупиться от правоохранителей мужчину приговорили к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уроженца Таджикистана осудили за попытку дать взятку в Оренбурге
таджикистан взятка дпс
Комментировать
Эксклюзив
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 146796 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56415 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47079 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 44058 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 35567 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru