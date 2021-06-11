Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 16:23
16:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала пародию на репетицию Бузовой в МХАТе
16:21
Общество
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
16:20
Общество
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
16:20
Весь мир
Швейцарский банк заблокировал покупку вакцин от COVID-19 для Венесуэлы
16:18
Происшествия
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
16:18
Армия
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций армянскими военными
16:17
Общество
Петербургские волонтеры встретили первых гостей Евро-2020
16:15
Армия
Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе
16:11
Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
16:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени
Все новости

Ревизор транспортного предприятия Оренбуржья предстанет перед судом за мошенничество

Происшествия
Ревизор транспортного предприятия Оренбуржья предстанет перед судом за мошенничество
pixabay.com

Оренбург, 11 июня. Карталинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя региона, обвиняемого в мошенничестве, получении взяток и подлоге.

Следствие полагает, что злоумышленник в период с сентября 2017 года по август 2020 года, являясь ревизором отдела безопасности движения и охраны труда Орского центра организации работы железнодорожных станций Дирекции управления движением Южно-Уральской железной дороги, совершил преступление. Мужчина обманным путем похитил 260 тыс. рублей у 65 слушателей курса.

Обвиняемый умышленно завысил стоимость обучения. Часть полученных денежных средств он вносил в кассу, остальное тратил на личные цели. После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут переданы в суд.

Аферисты обманули учителя гимназии в Оренбурге и вынудили его отдать более 1 млн рублей, сообщало издание РИА56. Местный житель, как установили правоохранители, попался на уловки с инвестициями.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ревизор транспортного предприятия Оренбуржья предстанет перед судом за мошенничество
суд мошенничество оренбургская область
Комментировать
Эксклюзив
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 278961 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 114065 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 71586 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 49338 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 47983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Рейтинг@Mail.ru