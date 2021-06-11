Ревизор транспортного предприятия Оренбуржья предстанет перед судом за мошенничество

Оренбург, 11 июня. Карталинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя региона, обвиняемого в мошенничестве, получении взяток и подлоге.

Следствие полагает, что злоумышленник в период с сентября 2017 года по август 2020 года, являясь ревизором отдела безопасности движения и охраны труда Орского центра организации работы железнодорожных станций Дирекции управления движением Южно-Уральской железной дороги, совершил преступление. Мужчина обманным путем похитил 260 тыс. рублей у 65 слушателей курса.

Обвиняемый умышленно завысил стоимость обучения. Часть полученных денежных средств он вносил в кассу, остальное тратил на личные цели. После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут переданы в суд.

Аферисты обманули учителя гимназии в Оренбурге и вынудили его отдать более 1 млн рублей, сообщало издание РИА56. Местный житель, как установили правоохранители, попался на уловки с инвестициями.