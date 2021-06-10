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Юная любительница селфи получит компенсацию за травму на ж/д путях в Оренбургской области

Происшествия
Юная любительница селфи получит компенсацию за травму на ж/д путях в Оренбургской области
pixabay.com

Оренбург, 10 июня. На станции Орск Южно-Уральской железной дороги 14-летняя девочка получила удар электрическим током. Апелляционный суд назначил ей компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

В момент трагедии девочка пыталась сделать селфи. В итоге несовершеннолетняя получила тяжелые травмы. Школьницу доставили в реанимацию. У нее диагностировали ожоги правой поверхности туловища и конечностей первой и второй степеней, сообщает издание orenday.

Транспортная прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании моральной компенсации. Суд удовлетворил иск и назначил выплату в размере 50 тыс. рублей для девочки и 10 тыс. для матери. Прокурор обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

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Все новости / Происшествия / Юная любительница селфи получит компенсацию за травму на ж/д путях в Оренбургской области
селфи оренбургская область удар током
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