Под Оренбургом арестовали подозреваемого в убийстве женщины и ее малолетних детей

Оренбург, 10 июня. Следственный комитет заключил под стражу подозреваемого в умышленном убийстве 39-летней женщины и ее дочерей в возрасте трех и пяти лет.

По предварительным данным, мужчина поджег частный дом на улице Фруктовой в городе Бугуруслане. При тушении пожара были обнаружены три тела. Экспертиза установила криминальную причину возгорания, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать преступника. Ему предъявлены обвинения в уничтожении имущества путем поджога и убийстве более двух лиц. Личность обвиняемого и его мотивы пока не разглашаются.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Ведутся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.

В начале июня неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге.