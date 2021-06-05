Полицейские задержали в Оренбурге двух человек после драки с таксистом

Оренбург, 5 июня. Правоохранители проводят проверку после конфликта и драки на улице Салмышской. Силовики задержали двух участников потасовки.

Таксист по неизвестной причине поссорился с двумя молодыми пассажирами. Водитель остановил машину возле увеселительного заведения, после чего началась потасовка. Агрессивные молодые граждане разбили автомобильное стекло, из-за чего один из дебоширов порезался, сообщало РИА56.

На юге Москвы произошел конфликт между пассажиром и извозчиком. Стороны не смогли договориться об оплате. Водитель вонзил нож в сердце потерпевшего, сообщал ФАН.