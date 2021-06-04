Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги

Оренбург, 4 июня. Жители Оренбурга отсудили у администрации города крупную сумму в качестве возмещения ущерба за езду по разбитым дорогам.

В прошлом году из муниципального бюджета было выделено 68 млн рублей на возмещение ущерба в пользу граждан, чьи автомобили пострадали от плохого состояния дорог, сообщает Orenday. В этом году общая сумма составила около 90 млн, так как негативная тенденция сохранилась и вопрос снова был поднят на заседании Оренбургского городского совета.

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