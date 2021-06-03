Двух полицейских заподозрили во взятках в Оренбуржье

Оренбург, 3 июня. В отношении двух оперуполномоченных возбудили уголовное дело. Полицейские подозреваются в получении крупной взятки, сообщает СК.

По предварительным данным расследования, деньги фигуранты получили от жителя Гая. Неустановленная сумма денег была выдана за «услугу», благодаря которой якобы можно было не возбуждать против него дела за организацию казино.

Подозреваемых задержали с поличным во время получения средств. В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела, собираются доказательства вины правоохранителей. В МВД назначили служебную проверку, по результатам которой решат вопрос об увольнении сотрудников. Их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

Ранее в столице были задержаны трое сотрудников отдела полиции Западного округа, которых подозревают в получении взятки организованной группой в особо крупном размере. Фигуранты планировали получить взятку в 12 млн рублей, сообщало РИАМО.