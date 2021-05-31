Особую экономическую зону создадут в Оренбургской области

Оренбург, 31 мая. Оренбургская область станет одним из субъектов, где создадут особую экономическую зону по постановлению кабмина.

Проект постановления о внедрении особой экономической зоны на территории Оренбургской области был разработан в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Данная инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что ОЭЗ будет располагаться в Оренбурге и Орске. Она станет промышленно-производственной территорией, на которой будут действовать льготные условия для отечественных, а также зарубежных фирм. Там они смогут вкладываться в инновационное производство в секторе специализированного машиностроения, электротехники, химической промышленности, производства стройматериалов.

Сейчас восемь компаний заявили о своем желании участвовать в проекте и заниматься инвестициями. Так, в особой экономической зоне намереваются возвести заводы по созданию литий-титанатных аккумуляторов, труб из пластика, бурильных установок для горной геологии и нефтегазового сегмента. Помимо этого, в ОЭЗ хотят построить предприятие, которое займется производством полимерно-битумных вяжущих материалов.

«Шелковый путь» — транспортно-логистический терминал, также один из потенциальных проектов в зоне. Всего предполагается вложить 9 млрд рублей в течение трех лет. Функционируя на территории ОЭЗ, резиденты смогут предоставить региону более 900 рабочих мест.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер считает, что инициатива позволит улучшить экономическое состояние субъекта, а также привлечет компании со всей России. В настоящее время в стране работает 38 зон на территории 31 региона. Одной из самых крупных площадок для стартапов может стать «Иннополис».