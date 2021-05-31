Особую экономическую зону создадут в Оренбургской области

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:35
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:35
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:35
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
Все новости
31 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:35
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:35
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:35
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
Все новости

Особую экономическую зону создадут в Оренбургской области

Экономика
Особую экономическую зону создадут в Оренбургской области
wikipedia.org  /  Alex1981/ТУ РосОЭЗ по РТ

Оренбург, 31 мая. Оренбургская область станет одним из субъектов, где создадут особую экономическую зону по постановлению кабмина.

Проект постановления о внедрении особой экономической зоны на территории Оренбургской области был разработан в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Данная инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что ОЭЗ будет располагаться в Оренбурге и Орске. Она станет промышленно-производственной территорией, на которой будут действовать льготные условия для отечественных, а также зарубежных фирм. Там они смогут вкладываться в инновационное производство в секторе специализированного машиностроения, электротехники, химической промышленности, производства стройматериалов.

Сейчас восемь компаний заявили о своем желании участвовать в проекте и заниматься инвестициями. Так, в особой экономической зоне намереваются возвести заводы по созданию литий-титанатных аккумуляторов, труб из пластика, бурильных установок для горной геологии и нефтегазового сегмента. Помимо этого, в ОЭЗ хотят построить предприятие, которое займется производством полимерно-битумных вяжущих материалов.

«Шелковый путь» — транспортно-логистический терминал, также один из потенциальных проектов в зоне. Всего предполагается вложить 9 млрд рублей в течение трех лет. Функционируя на территории ОЭЗ, резиденты смогут предоставить региону более 900 рабочих мест.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер считает, что инициатива позволит улучшить экономическое состояние субъекта, а также привлечет компании со всей России. В настоящее время в стране работает 38 зон на территории 31 региона. Одной из самых крупных площадок для стартапов может стать «Иннополис».

Вернуться назад

оренбург минэкономразвития рф Особая экономическая зона
Комментировать
Самое популярное
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 174059 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 155495 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 84913 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 67337 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 53153 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Экономика / Особую экономическую зону создадут в Оренбургской области
Рейтинг@Mail.ru