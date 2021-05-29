Молодой «гонщик» из Оренбурга насмерть сбил 19-летнюю девушку возле ТЦ

Оренбург, 29 мая. Девушка скончалась до приезда врачей после того, как ее сбила иномарка. Авария произошла на пешеходном переходе возле торгового центра.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП возле торгового центра «Кит», сообщает пресс-служба УМВД по региону. Жертвой аварии стала 19-летняя девушка, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, на пешехода наехала иномарка, которая двигалась на высокой скорости. За рулем автомобиля находился молодой человек. После столкновения гражданка отлетела в сторону примерно на 20 метров.

Девушка скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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