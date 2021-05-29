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новостей
18:00
ФАН-ТВ
Вокзал «Восточный» торжественно открыли в Москве. События дня
17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
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Молодой «гонщик» из Оренбурга насмерть сбил 19-летнюю девушку возле ТЦ

Происшествия
Молодой «гонщик» из Оренбурга насмерть сбил 19-летнюю девушку возле ТЦ
gov.spb.ru  /  Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Оренбург, 29 мая. Девушка скончалась до приезда врачей после того, как ее сбила иномарка. Авария произошла на пешеходном переходе возле торгового центра.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП возле торгового центра «Кит», сообщает пресс-служба УМВД по региону. Жертвой аварии стала 19-летняя девушка, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу.

По словам очевидцев, на пешехода наехала иномарка, которая двигалась на высокой скорости. За рулем автомобиля находился молодой человек. После столкновения гражданка отлетела в сторону примерно на 20 метров.

Девушка скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом, писал ФАН.

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дтп авария смерть оренбург пешеход
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