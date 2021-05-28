Минздрав Оренбурга объяснил отсутствие некоторых вакцин от COVID-19 в регионе

Оренбург, 28 мая. Жители одного из российских регионов столкнулись с невозможностью сделать выбор в пользу одной из трех доступных в РФ вакцин от коронавируса.

По последним данным, от коронавируса в Оренбурге привились 223 882 человека. Областной минздрав заявил, что граждане могут сделать выбрать в пользу одной из трех вакцин. Горожане стали интересоваться этим вопросом. Однако выяснилось, что во многих больницах им не могут предложить ничего, кроме «Спутника V».

Минздрав региона сообщил, что другие препараты поступали, но в небольших количествах. К тому же некоторые вакцины требуют особых условий транспортировки и хранения, отмечает orenday.ru. В ближайшее время в Оренбургскую область поставят «ЭпиВакКорону».

Министерство здравоохранения РФ рассчитывает, что к осени от коронавируса привьются около 60% россиян, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в рамках международного конгресса. Вакцинация граждан — это приоритетная задача властей страны.