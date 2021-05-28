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28 мая 19:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:11
Политика
В Госдуме заявили, что «Википедия» не подходит под определение иноагента
19:10
Общество
В Крыму восстановили историческую справедливость, установив монумент Терлецкому
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
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Минздрав Оренбурга объяснил отсутствие некоторых вакцин от COVID-19 в регионе

Общество
Минздрав Оренбурга объяснил отсутствие некоторых вакцин от COVID-19 в регионе
pixabay.com

Оренбург, 28 мая. Жители одного из российских регионов столкнулись с невозможностью сделать выбор в пользу одной из трех доступных в РФ вакцин от коронавируса.

По последним данным, от коронавируса в Оренбурге привились 223 882 человека. Областной минздрав заявил, что граждане могут сделать выбрать в пользу одной из трех вакцин. Горожане стали интересоваться этим вопросом. Однако выяснилось, что во многих больницах им не могут предложить ничего, кроме «Спутника V».

Минздрав региона сообщил, что другие препараты поступали, но в небольших количествах. К тому же некоторые вакцины требуют особых условий транспортировки и хранения, отмечает orenday.ru. В ближайшее время в Оренбургскую область поставят «ЭпиВакКорону».

Министерство здравоохранения РФ рассчитывает, что к осени от коронавируса привьются около 60% россиян, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в рамках международного конгресса. Вакцинация граждан — это приоритетная задача властей страны.

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оренбург прививка коронавирус
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Все новости / Общество / Минздрав Оренбурга объяснил отсутствие некоторых вакцин от COVID-19 в регионе
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