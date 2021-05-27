Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме

Оренбург, 27 мая. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных сообщил, что полиция действительно проводила оперативные мероприятия у него в в квартире.

Глава города также заявил, что ему не предъявляли никаких обвинений. Он не смог объяснить, с чем связаны обыски.

Ранее появилась информация о том, что следственные действия проводят сотрудники по противодействию коррупции. Полицейские уже приходили в здание мэрии. По некоторым данным, проверки прошли из-за работы некоторых муниципальных предприятий в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Также сотрудники посетили коммунальные муниципальные организации «Биоз», «Комсервис», «Оренбургсервис», сообщал ФАН.