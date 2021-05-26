В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину

Оренбург, 26 мая. Грузовой поезд насмерть сбил жительницу Медногорска. Наушники помешали ей услышать приближение состава.

Инцидент произошел рано утром на станции «Медногорск» Южно-Уральской дороги, сообщает Orenday.ru. По предварительной версии, 36-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках.

Машинист поезда подавал сигналы и пытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, но женщину это не спасло. Она скончалась от полученных травм до приезда медиков. Следственные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Поезд насмерть сбил маленькую девочку в Новгородской области, сообщал ФАН. По предварительной информации, погибшей около 11 лет.