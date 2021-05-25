Оренбург, 25 мая. Трагедия произошла в квартире жилого дома по улице Пролетарской. Еще троих членов семьи госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам после гибели 59-летнего мужчины и его девятилетней внучки, передает СУ СКР по региону.

Как установил СК, в жилом помещении, где проживали погибшие, неисправно работала система вытяжки. Продукты горения не выводились на улицу и попадали внутрь квартиры. В результате мужчина и ребенок погибли, надышавшись вредными веществами.

Две женщины 54 и 50 лет и 15-летний подросток, проживающие там, были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Известно, что оба несовершеннолетних ребенка находились под опекой бабушки.

Ранее следователи начали проверку по факту гибели двоих приморцев при пожаре в Анучинском районе. Еще троих людей доставили в больницу с отравлением угарным газом, сообщает Deita.