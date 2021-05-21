Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге

Оренбург, 21 мая. Огонь охватил квартиру в многоэтажном жилом доме. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных.

Возгорание произошло в одном из помещений дома на проспекте Дзержинского. Прибывшие на место происшествия спасатели в оперативном порядке вывели из здания 20 жильцов, среди которых пятеро — подростки, рассказали в МЧС.

ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Специалисты в ближайшее время установят точную причину возникновения пожара.

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