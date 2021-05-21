Льдины диаметром 20 мм обрушились на Оренбургскую область

Оренбург, 21 мая. Жителей Первомайского района Оренбургской области шокировал град, выпавший вечером 20 мая. По их словам, льдины достигали размеров куриного яйца.

Стихия нанесла ущерб некоторым жилым постройкам. Помимо этого, пострадали рассада и огороды.

«Помидоркам пришлось тяжеловато. Они погибли», — пишет Татьяна Ш. в своих соцсетях.

Другие пользователи не особо удивились стихии. По словам одного их жителей Первомайского района, природа — мать непредсказуемая.

Град размером 20 мм считается весьма крупным. Попадание в голову таким «снарядом» может нанести серьезную травму и отправить человека на больничную койку.

Недавно в Кингисеппе жители стали свидетелями разбушевавшейся стихии. В городе прошел сильный шторм, сопровождающийся сильным ливнем и градом.