Троица жителей Оренбуржья обвиняется в вымогательстве 2 млн рублей

Оренбург, 20 мая. Сотрудники СК предъявили обвинение в вымогательстве трем оренбуржцам. Фигуранты пытались незаконно завладеть 2 миллионами рублей.

В региональном управлении СУ СКР считают, что преступление совершили мужчины в возрасте 25, 35 и 36 лет. Злоумышленники применили насилие к жертве, требуя отдать деньги. Для вымогательства был использован надуманный предлог.

Следователи также установили, что один из злоумышленников причастен к смерти жителя Оренбурга в августе прошлого года. Возле магазина на улице Народная обвиняемый напал на горожанина и нанес тому серьезные травмы. Спустя десять дней потерпевший скончался в больнице. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Двое студентов в Щелково были похищены злоумышленниками, которые представились полицейскими. Лжесиловики вымогали 150 тысяч рублей за их освобождение, сообщал ФАН.