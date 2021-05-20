Оренбургская полиция предлагает 1 млн рублей за поимку особо опасного преступника

Оренбург, 20 мая. Сотрудники органов внутренних дел разыскивают пожилого маньяка, который совершил целый ряд убийств и изнасилований.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, разыскивается 64-летний Валерий А., который в период с 2006 по 2012 года убил и изнасиловал несколько женщин. Все преступления были совершены на территории Оренбургской области.

Преступник проживал в городе Орске. Накануне он скрылся с места жительства без документов, поэтому может представляться вымышленным именем. По данным полицейских, пожилой мужчина возможно занимался ремонтом и обслуживанием грузовых автомобилей.

Губернатор Оренбургской области пообещал за информацию, которая поможет поймать преступника, премию в размере 500 тысяч рублей, МВД РФ за аналогичные сведения — 1 млн рублей.

Расстрелявшего троих родственников мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензенской области, сообщал ФАН.