Оренбургская полиция предлагает 1 млн рублей за поимку особо опасного преступника

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Особое мнение
«У Дяди Сэма — белая горячка»: Альгис Микульскис об арктическом «лекарстве» России
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
Все новости
20 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Особое мнение
«У Дяди Сэма — белая горячка»: Альгис Микульскис об арктическом «лекарстве» России
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
Все новости

Оренбургская полиция предлагает 1 млн рублей за поимку особо опасного преступника

  /   Обновлено: 20 мая 2021 16:55
Происшествия
Оренбургская полиция предлагает 1 млн рублей за поимку особо опасного преступника
karelia.sledcom.ru  /  Следственный комитет РФ по Республике Карелия

Оренбург, 20 мая. Сотрудники органов внутренних дел разыскивают пожилого маньяка, который совершил целый ряд убийств и изнасилований.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, разыскивается 64-летний Валерий А., который в период с 2006 по 2012 года убил и изнасиловал несколько женщин. Все преступления были совершены на территории Оренбургской области.

Преступник проживал в городе Орске. Накануне он скрылся с места жительства без документов, поэтому может представляться вымышленным именем. По данным полицейских, пожилой мужчина возможно занимался ремонтом и обслуживанием грузовых автомобилей.

Губернатор Оренбургской области пообещал за информацию, которая поможет поймать преступника, премию в размере 500 тысяч рублей, МВД РФ за аналогичные сведения — 1 млн рублей.

Расстрелявшего троих родственников мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензенской области, сообщал ФАН.

убийство изнасилование розыск оренбург преступник
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 77512 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 70608 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 47921 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 42613 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 38059 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / Оренбургская полиция предлагает 1 млн рублей за поимку особо опасного преступника
Рейтинг@Mail.ru