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18 мая 15:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:15
Происшествия
Выживших после крушения Robinson под Архангельском спасли местные рыбаки
15:15
Происшествия
Бизнесмену Шпигелю продлили арест на три месяца по делу о взяточничестве
15:15
Армия
Госсекретарь США озвучил позицию Белого дома по Арктическому региону
15:14
Шоу-бизнес
Божена Рынска вспомнила о хамском поведении Ольги Бузовой на шоу
15:14
Общество
Это идея Шойгу: в Саратов приехал «патриотический военный поезд»
15:14
Общество
«Выпал из гнезда»: в приморском центре реабилитации животных новый пациент
15:14
Спорт
Ротенберг раскритиковал Заболотного за самовольный переход в ЦСКА
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
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Оренбуржцев удивил светящийся «поезд» в небе над городом

Общество
Оренбуржцев удивил светящийся «поезд» в небе над городом
Prt Scr youtube.com  /  Starvisor

Оренбург, 18 мая. Странное явление наблюдали жители Оренбурга в течении двух дней. В ночном небе можно было заметить светящийся «поезд» из шаров.

В ночное время 16 и 17 мая над Оренбургом проносились сразу несколько ярких шаров, формирующие «поезд», передает портал Orenday. Это явление было хорошо видно над областным центром, Кувандыком, в Соль-Илецком, Илекском и Новосергиевском районах. Объект летел с высокой скоростью и не издавал никаких звуков, хотя казалось, что находится он довольно низко, отмечают местные жители.

Во Флориде 29 апреля запустили ракету-носитель Falcon 9 mc вместе с 52 спутниками связи Starlink. Спутники передвигались по орбите несколько дней на близком расстоянии друг от друга. Заметить их можно было из Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Казани, Воронежа, Пскова и других городов.

космос небо летающие объекты
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