Оренбуржцев удивил светящийся «поезд» в небе над городом

Оренбург, 18 мая. Странное явление наблюдали жители Оренбурга в течении двух дней. В ночном небе можно было заметить светящийся «поезд» из шаров.

В ночное время 16 и 17 мая над Оренбургом проносились сразу несколько ярких шаров, формирующие «поезд», передает портал Orenday. Это явление было хорошо видно над областным центром, Кувандыком, в Соль-Илецком, Илекском и Новосергиевском районах. Объект летел с высокой скоростью и не издавал никаких звуков, хотя казалось, что находится он довольно низко, отмечают местные жители.

Во Флориде 29 апреля запустили ракету-носитель Falcon 9 mc вместе с 52 спутниками связи Starlink. Спутники передвигались по орбите несколько дней на близком расстоянии друг от друга. Заметить их можно было из Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Казани, Воронежа, Пскова и других городов.