Мать и двое детей погибли при пожаре в Оренбургской области

Оренбург, 18 мая. Во время пожара в жилом доме в городе Бугуруслан погибла женщина и две ее дочери.

Инцидент произошел на улице Фруктовая рано утром, сообщили в региональном ГУ МЧС. Оперативно прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 48 кв. м. На месте пожара были обнаружены три тела, в том числе двух детей трех и пяти лет. Представители правоохранительных органов сообщили, что в результате инцидента погибла 39-летняя женщина и ее дочери.

В настоящее время на месте возгорания производится осмотр и другие процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. О причинах возгорания пока не сообщается.

Житель Башкирии погиб при пожаре в многоэтажном доме, сообщал ФАН. Полиция устанавливает причину трагедии.