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Авария с участием мусоровоза под Оренбургом унесла жизни трех человек

Происшествия
Авария с участием мусоровоза под Оренбургом унесла жизни трех человек
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 12 мая. Столкновение между легковой иномаркой и отечественным грузовиком в Тоцком районе не обошлось без жертв.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Урал», сообщает источник ФАН. В результате инцидента погибли три человека.

Столкновение произошло между легковым автомобилем Volkswagen и мусоровозом КамАЗ. Спасатели деблокировали жертв аварии при помощи специальных инструментов. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

Велосипедистка пострадала под колесами иномарки в центре Петербурга, писал ФАН.

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