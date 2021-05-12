Авария с участием мусоровоза под Оренбургом унесла жизни трех человек

Оренбург, 12 мая. Столкновение между легковой иномаркой и отечественным грузовиком в Тоцком районе не обошлось без жертв.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Урал», сообщает источник ФАН. В результате инцидента погибли три человека.

Столкновение произошло между легковым автомобилем Volkswagen и мусоровозом КамАЗ. Спасатели деблокировали жертв аварии при помощи специальных инструментов. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

Велосипедистка пострадала под колесами иномарки в центре Петербурга, писал ФАН.