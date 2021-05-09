Мужчина погиб и два ребенка пострадали в результате пожара в Оренбурге

Оренбург, 9 мая. Один человек погиб и трое пострадали при возгорании жилого дома в Оренбурге. В числе пострадавших находятся два ребенка, передали в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар случился по улице Целинной Нижнесакмарского поселка. Пламя вспыхнуло на площади 15 «квадратов» двухквартирного жилого дома.

«Погиб один человек (мужчина 1960 года рождения). Травмированы три человека (женщина 1963 года рождения, дети 2015 и 2017 годов рождения)», — следует из сообщения.

В качестве предположительной причины возгорания заявляется несоблюдение пожарной безопасности при курении. Ликвидировали пожар 12 огнеборцев и четыре единицы спецтехники.

Также недавно возгорание произошло на площади 1200 «квадратов» в Крыму. Жертв удалось избежать.