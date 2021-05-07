Три человека госпитализированы после обрушения моста в Оренбургской области

Оренбург, 7 мая. Пролет моста через реку Салмыш обрушился во время ремонтных работ в Оренбургской области.

Согласно информации регионального главка МЧС, в результате инцидента пострадали четыре человека. Троих участников происшествия госпитализировали медики, четвертый от помощи отказался.

«Мост проходит через реку Салмыш в Октябрьском районе вблизи поселка 1-е Имангулово», отмечается в сообщении спасателей.

Специалисты областного минздрава сообщили, что один пострадавший отправлен в районную больницу, двое в Оренбург. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего на объекте работали девять человек и пять единиц техники. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Ранее стало известно, что причиной обрушения метромоста в Мехико стал дефект проектирования верхних балок со сборными железобетонными элементами. Жертвами крушения моста стали более 20 человек. В тяжелом состоянии были госпитализированы 49 пострадавших. Инцидент произошел вечером 3 мая на 12-й линии метро.