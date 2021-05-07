Пассажиров экстренно севшего в аэропорту Оренбурга самолета отправили другим рейсом

Оренбург, 7 мая. Пассажиры рейса Оренбург — Москва (Шереметьево) задержались на шесть часов в аэропорту вылета из-за проблемы с закрылками самолета.

Около 70 человек пришлось посадить в другой самолет на Москву из-за технических проблем с воздушным судном. Они были отправлены другим рейсом в 11:31 по местному времени. ФАН подтвердили информацию в диспетчерской аэровокзала.

Самолет, следовавший рейсом Оренбург — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности закрылок. Boeing-738 в настоящее время осматривают. В результате экстренной посадки никто не пострадал, сообщал ФАН.