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Вылетевший в Москву самолет экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга

Происшествия
Вылетевший в Москву самолет экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга
pixabay.com

Оренбург, 7 мая. Самолет, следовавший рейсом Оренбург — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности закрылок, заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

Авиакомпания уже распределяет пассажиров на другие рейсы в столицу. Самолет Boeing-738 в настоящее время осматривают, запасного борта для вылета предоставлено не будет. В общей сложности в салоне лайнера находились 68 пассажиров, включая троих детей. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Еще один самолет, пассажирский Airbus-320, следовал рейсом Волгоград — Москва и сел в Шереметьево из-за срабатывания датчика открытия грузового отсека, сообщал ФАН. Информации о травмировании пассажиров не поступало.

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