Волонтеры ищут пропавшего пожилого жителя Оренбурга без глаза

Оренбург, 1 мая. Мужчина, у которого нет левого глаза, отправился на прогулку и перестал выходить на связь с родственниками. Его поиском занимается полиция и добровольцы.

Сотрудники волонтерского отряда «ОренСпас» пытаются выйти на след 59-летнего жителя города. Мужчина ушел из дома несколько дней назад и после этого не выходил на связь. Его отличительной приметой является то, что у него отсутствует левый глаз, а на коже пропавшего есть язвы.

Рост мужчины 185 см, у него темные с проседью волосы. Когда его видели в последний раз, он был одет в черную куртку, темно-зеленые брюки, коричневые ботинки, также у него были солнцезащитные очки.

Еще одного пропавшего разыскивают в Новосибирске. Там у реки исчез шестилетний ребенок, сообщил ФАН.