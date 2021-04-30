Рабочий погиб при взрыве на маслозаводе в Оренбургской области

Оренбург, 30 апреля. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело связано с гибелью работника местного предприятия.

На маслоэкстракционном заводе в Сорочинске произошел хлопок. В результате него оказалось повреждено производственное оборудование, а также нарушен закрытый контур подразделения завода. Во время происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. По данным СК, жертвой ЧП стал 59-летний начальник смены.

Двух пострадавших доставили в больницу. У 27-летнего оператора диагностированы тяжелая сочетанная травма, ожоги конечностей, множественные раны грудной клетки. У 33-летнего сотрудника наблюдаются ожоги дыхательных путей и роговицы глаза. Пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв на улице Батыршина в Казани произошел во время обыска полицейскими квартиры, где, предположительно, хранились взрывчатые вещества. Хозяин жилья объяснил, что изготавливает пиротехнику, сообщал ФАН.