Труп пропавшего в Оренбуржье подростка найден в лесу

Оренбург, 27 апреля. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти 17-летнего подростка. Юноша пропал в конце декабря прошлого года.

Тело было обнаружено в лесном массиве в нескольких километрах от дороги и Бугуруслан — Старокутлумбетьево. Родные опознали своего родственника.

У погибшего были обнаружены студенческий билет, деньги и сотовый телефон. По данным судмедэкспертов, несовершеннолетний умер от переохлаждения. Стражам порядка известно, что 27 декабря 2020 года юноша вышел из пункта обогрева недалеко от железной дороги и с тех пор никаких данных о нем не было.

На Сахалине после окончания уроков исчез девятилетний ребенок. В ходе поисков школьник был найден живым, сообщало Deita.