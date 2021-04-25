Труп пропавшей женщины обнаружили у бывшего поста ГИБДД в Оренбурге

Оренбург, 25 апреля. Спасатели обнаружили тело пропавшей несколько дней назад женщины. В поисках были задействованы водолазы.

Женщина пропала 20 апреля, она вышла из поселка Заречье в сторону Оренбурга. Последний раз гражданка выходила на связь в этот же день, когда переходила мост через реку Сакмара. Обеспокоенные родственники сообщили о пропаже в правоохранительные органы.

К поискам приступили спасатели и водолазы. Они обследовали овраги, берег и степь. Тело пропавшей обнаружили неподалеку от бывшего поста ГИБДД. Труп направили в морг на экспертизу. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Еще одно тело недавно обнаружили в подвале жилого дома в Выборге. Там скончался молодой мужчина без определенного места жительства. Труп нашли в подвале жилого дома, сообщал ФАН.