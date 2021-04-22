Оренбургские спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака из Орска

Оренбург, 22 апреля. Инцидент произошел на Ириклинском водохранилище. Любитель экстремальной рыбалки провалился под лед, не смог выбраться на поверхность и застрял вдали от берега.

Сигнал о помощи в диспетчерскую службу поступил от очевидцев происшествия, сообщили в пресс-службе МЧС России по Оренбургской области. Люди сообщили о застрявшем на льду в районе Хрущевского залива мужчине.

Спасатели на катере с воздушной подушкой взяли потерпевшего на борт судна. Спасенный мужчина оказался жителем Орска. Он прибыл на водохранилище, чтобы порыбачить, но недооценил опасность нахождения на тонком льду. На берегу замерзший рыбак переоделся в сухую одежду. Госпитализация спасенному мужчине не потребовалась.

Ранее похожий случай произошел в Коми. Спасатель вытащил из реки 18-летнюю девушку, державшуюся за кромку льда, сообщал ФАН.