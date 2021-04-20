СК завершил расследование дела об убийстве сотрудника компании «Оренбургэнерго»

Оренбург, 20 апреля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Орск, обвиняемых в убийстве сотрудника компании «Оренбургэнерго» и похищении человека.

Помимо этого, фигуранты дела проходят по статьям о грабеже с применением насилия, вымогательстве в крупном размере, а также незаконном приобретении, передаче и хранении огнестрельного оружия, говорится на сайте СК СКР по Оренбургской области. Все материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, 38-летний обвиняемый из личной неприязни к замдиректора по реализации и развитию услуг Орского производственного отделения ПАО «Оренбургэнерго» Дмитрию Шевелеву спланировал и организовал его убийство. Исполнителем заказа стал 32-летний родственник обвиняемого.

Кроме того, следователям удалось установить, что обвиняемые и их 41-летний знакомый вымогали у местного предпринимателя 450 тыс. рублей. Применив насилие и огнестрельное оружие, они похитили мужчину, а также украли принадлежащее ему имущество.