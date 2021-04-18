Таксист из Новотроицка поверил лжесотруднику ГИБДД и лишился денег

Оренбург, 18 апреля. Полицейские устанавливают личность мошенников, обманувших 22-летнего таксиста из Новотроицка. Злоумышленник воспользовался классической схемой.

По данным УМВД по Оренбургской области, пострадавший получил через специальное приложение заказ на доставку продуктов. Мужчина позвонил на указанный номер и услышал, что говорит с сотрудником ГИБДД из города Орска. Лжесиловик попросил привезти в отделение коньяк и фрукты, а также пополнить баланс на трех телефонах на сумму в 8,4 тыс. рублей.

Пострадавший купил все необходимое и положил деньги, сразу же после этого «заказчик» перестал выходить на связь. Таксист написал заявление по факту мошенничества.

В Краснодаре аферисты воспользовались уловкой с «выгодным инвестированием». Лжетрейдеры лишили пострадавшую десятков тысяч рублей, сообщал ФАН.