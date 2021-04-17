Подросток получил травмы в ДТП на трассе Казань — Оренбург

Оренбург, 17 апреля. На трассе под Оренбургом столкнулись ВАЗ и автомобиль такси. В ДТП пострадали водитель и 13-летний пассажир.

ДТП произошло на 710-м километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак. По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 при развороте не уступил дорогу встречной «Ладе-Гранте», которая везла пассажиров.

В результате ДТП травмы получили 34-летний водитель и 13-летний пассажир автомобиля такси. Пострадавших госпитализировали. Пока неизвестно, какие травмы они получили. По факту аварии полицейские организовали проверку.

Ранее мужчина за рулем такси устроил аварию на Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону. Автомобиль сбил женщину, после чего влетел в стену магазина. Водитель мог не справиться с управлением, сообщал ФАН.