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Спасатели обнаружили двух погибших после ликвидации сложного пожара под Оренбургом
pixabay.com
Происшествия

Спасатели обнаружили двух погибших после ликвидации сложного пожара под Оренбургом

Специалисты выясняют причины смертельного пожара в пятиэтажном жилом доме в хуторе Степановский. Жертвами ЧП стали мужчина и женщина, личности которых устанавливаются.

Оренбург, 15 апреля. Специалисты выясняют причины смертельного пожара в пятиэтажном жилом доме в хуторе Степановский. Жертвами ЧП стали мужчина и женщина, личности которых устанавливаются.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ликвидации последствий ЧП участвовали 32 спасателя. Пожару был присвоен высокий уровень сложности, его тушение заняло около полутора часов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины возгорания. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении дела.

Ранее ФАН сообщал о возгорании в садовом доме на юго-западе Петербурга, которое ликвидировали сотрудники экстренных служб.

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