Часть моста в Бузулуке обрушилась из-за мощного ледохода

Оренбург, 11 апреля. Пользователи соцсетей из города Бузулук обсуждают и делятся видео и фото, на которых заснят разрушенный мост через реку Самара.

Обрушение части объекта дорожной инфраструктуры произошло незадолго до того, как власти собирались временно запретить движение по нему. По предварительным данным, конструкция могла не выдержать начавшегося ледохода.

В настоящее время разрушенный объект оцепили сотрудники правоохранительных органов. На время паводка заниматься восстановительными работами невозможно. Все, что пока могут сделать рабочие — расчистить русло реки от кусков моста и глыб льда.

Сотрудники красноярской прокуратуры выехали на место обрушения жилого дома в Канске, сообщал ФАН.