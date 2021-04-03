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В Оренбурге началась эвакуация жильцов после частичного обрушения дома

В Оренбурге началась эвакуация жильцов после частичного обрушения дома

Оренбург, 3 апреля. Мэрия города сообщила о начале эвакуации восьми семей из аварийного дома. Жильцы согласились переселиться в квартиры маневренного фонда.

По официальным данным, 2 апреля произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом. Приехавшие на следующий день члены профильной комиссии констатировали, что здание исчерпало ресурс, существует серьезный риск его дальнейшего разрушения.

Власти распорядились подогнать грузовики и автобус для перевозки граждан и их имущества в благоустроенные квартиры.

Жильцам жилого дома в Балашихе тоже едва не пришлось переехать, сообщал ранее ФАН. Там произошел хлопок бензино-воздушной смеси.

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